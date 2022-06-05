سلطات بكين تعلن رفع إجراءات الوقاية من كورونا اعتبارا من الغد

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أعلنت السلطات في العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد أنه سيتم رفع سلسلة من إجراءات السيطرة والوقاية من فيروس كوفيد-19 اعتبارا من يوم غد الاثنين، لأن معظم المناطق في بكين لم تبلغ عن حالات انتقال للفيروس على مستوى المجتمع المحلي منذ ما يقرب من أسبوع.

وقالت السلطات إنه باستثناء منطقة فنجتاي وبعض الأماكن في منطقة تشانج بينج، يمكن لجميع المطاعم في بكين استئناف خدمات تقديم الطعام داخل الصالات اعتبارا من الغد، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية.

ووفقا للموقع، سيكون بمقدور سكان بكين أيضا العودة إلى العمل بعد أسابيع من العمل من المنزل .. وستستأنف جميع وسائل النقل العام بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة التشغيل الطبيعي للركاب الذين تظهر نتيجة اختبار الحمض النووي سلبية لديهم.

وعاد طلاب المرحلة الثانوية إلى الدراسة داخل المدارس الأسبوع الماضي، ومن المقرر عودة طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في معظم المناطق في 13 يونيو الجاري، مع إعادة فتح رياض الأطفال في 20 يونيو.