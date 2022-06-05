سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بالبدرشين ونجاة قائدها

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين بمحافظة الجيزة، ونجا قائدها من الغرق، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، ما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت بالترعة دون إصابات، حيث تمكن قائدها من القفز قبل غرق السيارة.

وبإجراء التحريات تبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.