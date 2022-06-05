رغم ارتفاع الحرارة.. مش كل أوروبا نار اعرف مدن القارة الأغنى بالشمس.. صور

كتبت: هناء أبو العز

حل فصل الصيف لكن هذا لا يضمن وجود أيام مشمشة كافية طوال هذا الفصل فى أوروبا، ونشر موقع دويتش فيه الألمانى دراسة محرك البحث "بيوت الاستجمام هوليدو" لعدد ساعات الشمس فى 300 مدينة أوروبية. وجاءت نتائج الدراسة بمساعدة بيانات موقع أونلاين الطقس العالمى من 2009 حتى 2021 عدد ساعات الشمس فى الشهر وأشارت إلى عدد من المدن الموجودة فى دولتى اسبانيا وإيطاليا.



غرناطة

غرناطة الإسبانية

المدينة الإسبانية الواقعة على ضفاف صحراء نيفادا هى أغنى المدن الأوروبية بالشمس إذ تحصل على 341 ساعة من الشمس فى الشهر الواحد، والمدينة معروفة بثقافتها العربية الأندلسية، وتحتوى على قصر الحمراء الذى يمثل النصب التذكارى الذى يجتذب أكبر عدد من الزيارات فى إسبانيا.



لاس باماس

لاس بالماس الإسبانية

مدينة لاس بالماس ليست فقط أكبر مدينة فى جزر الكنارى بل هى أيضاً من أكثر مدن أوروبا شمساً، إذ تحصل على أشعة الشمس لـ 341 ساعة فى الشهر الواحد، وما يميزها هى المدينة القديمة فيغيتا ببناياتها وكنائسها ذات الطراز المعمارى الكنارى التقليدي. وبعد قفزة فى الماء على شاطئ لاس كانتيراس تقوى نفسك بوجبة تقليدية معدة بالتوابل وزيت الزيتون.



نيس الفرنسية

نيس الفرنسية

طقس معتدل طوال السنة و342 ساعة من الشمس تجعل من المدينة الساحلية فى جنوب شرق فرنسا أحد أجمل المنتجعات الصيفية، لكن إلى جانب الفن المعمارى الجميل والشاطئ ومنتزه الانجليز الشهير يبقى "مهرجان نيس للجاز" السنوى من اللحظات الجذابة، وفى يوليو من كل عام تُنظم حفلات فى ساحة ماسينا.



بالينسيا الإسبانية

بالينسيا الإسبانية

شاطىء مدينة بالينسيا الإسبانية هو المكان الأنسب لكل من يريد قضاء عطلته، وهناك يمكنه أيضاً التمتع بوجبة تاباس الشهية أو الباييا، حيث يجب تذوقها فى حى الكارمين، وفى هذا الحى توجد متاحف وكنائس برسوم مبهرة وسوق، ونبيذ الهضم يؤخذ فى أحسن الأحوال فى ساحة ديل توسال.



ميسينا الإيطالية

ميسينا الإيطالية

ميسينا هى ثالث أكبر مدينة فى صقلية، ولا يميزها أنها تحصل على 345 ساعة من الشمس فى المتوسط فى الشهر فقط، بل تزخر بتاريخ طويل، والكثير من المعارك والحرائق والزلازل تركت بصماتها على طابع المدينة. وهناك يوجد معلم استثنائى يتمثل فى كنيسة يعود تشييدها إلى القرن الثانى عشر وقد صمدت أمام أى دمار أصاب المدينة .

ملجة الاسبانية

ملجة الإسبانية

موقع السفريات المفضل لدى الكثيرين يحصل بالمتوسط على 345 ساعة من الشمس ويزخر بعروض ثقافية كبيرة: كنائس ومتاحف أو بيت مولد الرسام بيكاسو. ومن يبحث عن الاسترخاء يمكنه الذهاب إلى الشواطئ العديدة على البحر المتوسط أو إلى مرتفعات مالاغا، وهى عبارة عن منتزه طبيعى يمتد على مساحة 5000 هكتار ويمر عبره نهر المدينة.



مورسيه الاسبانية

مورسية الإسبانية

فى جنوب شرق إسبانيا تقع ثالث مدينة مشمسة فى أوروبا. بما متوسطه 346 ساعة من الشمس شهرياً تسجل درجات حرارة مرتفعة فى مورسية. وبالتالى فإن الساحل الواقع بالقرب من المدينة يعد ملجأ مثاليا لنيل قسط بارد من الراحة. وكمواقع جذابة هناك خليج قرطاج أو شبه جزيرة مانغا ديل مار مينور. والمنطقة المحيطة بمورسية معروفة أيضا بمنتجعات الاستجمام

كتانيا إيطاليا

المرتبة الثانية بمتوسط 347 ساعة من الشمس فى الشهر الواحد تضمنها مدينة كتانيا فى شرق صقلية. وبفضل طرازها المعماري الباروكى تعد المدينة منذ 2002 أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو وتجتذب الكثير من المهتمين بالثقافة إلى مركزها التاريخى. ومن بين المواقع المفضلة هناك أيضاً شاطئ كتانيا.



أليكنته الاسبانية

أليكنته الإسبانية