رغم ارتفاع الحرارة.. مش كل أوروبا نار اعرف مدن القارة الأغنى بالشمس.. صور

حل فصل الصيف لكن هذا لا يضمن وجود أيام مشمشة كافية طوال هذا الفصل فى أوروبا، ونشر موقع دويتش فيه الألمانى دراسة محرك البحث "بيوت الاستجمام هوليدو" لعدد ساعات الشمس فى 300 مدينة أوروبية.
وجاءت نتائج الدراسة بمساعدة بيانات موقع أونلاين الطقس العالمى من 2009 حتى 2021 عدد ساعات الشمس فى الشهر وأشارت إلى عدد من المدن الموجودة فى دولتى اسبانيا وإيطاليا.
غرناطة
لاس باماس
مدينة لاس بالماس ليست فقط أكبر مدينة فى جزر الكنارى بل هى أيضاً من أكثر مدن أوروبا شمساً، إذ تحصل على أشعة الشمس لـ 341 ساعة فى الشهر الواحد، وما يميزها هى المدينة القديمة فيغيتا ببناياتها وكنائسها ذات الطراز المعمارى الكنارى التقليدي. وبعد قفزة فى الماء على شاطئ لاس كانتيراس تقوى نفسك بوجبة تقليدية معدة بالتوابل وزيت الزيتون.
نيس الفرنسية
طقس معتدل طوال السنة و342 ساعة من الشمس تجعل من المدينة الساحلية فى جنوب شرق فرنسا أحد أجمل المنتجعات الصيفية، لكن إلى جانب الفن المعمارى الجميل والشاطئ ومنتزه الانجليز الشهير يبقى "مهرجان نيس للجاز" السنوى من اللحظات الجذابة، وفى يوليو من كل عام تُنظم حفلات فى ساحة ماسينا.
بالينسيا الإسبانية
شاطىء مدينة بالينسيا الإسبانية هو المكان الأنسب لكل من يريد قضاء عطلته، وهناك يمكنه أيضاً التمتع بوجبة تاباس الشهية أو الباييا، حيث يجب تذوقها فى حى الكارمين، وفى هذا الحى توجد متاحف وكنائس برسوم مبهرة وسوق، ونبيذ الهضم يؤخذ فى أحسن الأحوال فى ساحة ديل توسال.
ميسينا الإيطالية
ملجة الاسبانية
موقع السفريات المفضل لدى الكثيرين يحصل بالمتوسط على 345 ساعة من الشمس ويزخر بعروض ثقافية كبيرة: كنائس ومتاحف أو بيت مولد الرسام بيكاسو. ومن يبحث عن الاسترخاء يمكنه الذهاب إلى الشواطئ العديدة على البحر المتوسط أو إلى مرتفعات مالاغا، وهى عبارة عن منتزه طبيعى يمتد على مساحة 5000 هكتار ويمر عبره نهر المدينة.
مورسيه الاسبانية
أليكنته الاسبانية
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