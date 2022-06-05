رئيس مدينة العريش يتابع لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تابع اللواء اسامة العفش رئيس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم، سير امتحانات الثانوية الأزهرية، وقال رئيس مدينة العريش انه تم متابعة لجنتي التعليم الأزهري بالعبور والمساعيد، والتأكد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للجان والطلبة وتأمين سير الامتحانات وتوفير الاحتياجات المطلوبة.

وأضاف أنه تم توجيه سيارة إسعاف بالمعهد الأزهري بالمساعيد، للاستعداد لأي طارئ، وتوجيه مرفق الصرف الصحي لإصلاح عطل بجوار المعهد الأزهري بالعبور، وتوجيه سيارة مياه احتياطي استعدادا لأي عطل فى ضخ المياه، وتركيب كشافات بمحيط اللجان.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، انه يؤدى اليوم الأحد، طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم فى مادتي الفقه والحديث، وشهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء هدوء ولم تتلقى غرفة عمليات المتابعة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية اى شكاوى، وأن عدد طلاب القسم الأدبي بشمال سيناء 465 طالب، والقسم العلمي 198 طالب موزعين بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.

أوفد قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف مستشارا من قطاع المعاهد الأزهرية للإشراف على امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، وهو الشيخ عبد المجيد عودة.

وروعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجان على الطلبة وفى داخل لجان الامتحانات وتم التنسيق مع مختلف الجهات الخدمية بالمحافظة لتأمين اللجان وتوفير الاحتياجات العاجلة. ولم تتلقى غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية اى شكاوى.