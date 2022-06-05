رئيس لبنان: المفاوضات مستمرة حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في تطورات موقف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا.



ويأتي ذلك إثر الأنباء التي ترددت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه للمنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، حيث طلب عون من قيادة الجيش اللبناني تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية.



وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ 2 فبراير الماضي وتم نشرها حسب الأصول.



وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.