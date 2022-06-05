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رئيس جامعة العريش يلتقى رواد لجنة شباب الباحثين.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 يونيو 2022 04:56 م
رئيس جامعة العريش يلتقى رواد لجنة شباب الباحثين.. اعرف التفاصيل رئيس جامعة العريش يلتقي بمكتبة برواد لجنة شباب الباحثين
شمال سيناء - محمد حسين

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التقى اليوم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بمكتبه، رواد لجنة شباب الباحثين بالجامعة، وأعلنت جامعة العريش فى بيان، أنه تمت مناقشة فتح باب التقديم لعضوية لجنة شباب الباحثين، والتحضير للملتقى الأول تحت عنوان "التأثيرات المناخية على البيئة" كحدث تحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022، باسم COP27، هو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، نهاية عام 2022.

وقال رئيس جامعة العريش، أن استضافة مصر للمؤتمر يأتي بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر للمؤتمر لها عدد من المكاسب المتوقعة على المستويات المحلية الدولية والبيئة والاقتصادية، بالإضافة إلى الترويج السياحي لمصر، وسيكون جاذبًا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.


شمال سيناء

جامعة العريش

سيناء


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