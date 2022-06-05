رئيس جامعة العريش يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية للوقوف على جاهزيته

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة العريش، وأعلنت جامعة العريش أن الجولة للوقوف والتأكد على جاهزية المركز لاستقبال الطلاب خلال اختبارات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2021 /2022، ونُظم المراقبة والشبكات، ونُظم التأمين المختلفة الموجودة بالمركز.

وقال رئيس جامعة العريش ان الجامعة لم تدخر جهدًا لتجهيز المركز بأحدث التقنيات التى تمثل نقلة كبيرة لتكنولوجيا المعلومات بجامعة العريش وشمال سيناء، وأن المركز مجهز بأحدث تقنيات المراقبة والشبكات سلكية ولا سلكية، وأن إنشاء المركز يأتي متفقًا مع رؤية الدولة للاستفادة القصوى من البيانات وتحقيق الشفافية.

كما على جاهزية الأسبقية الأولى بمركز الاختبارات الإلكترونية سعة "500 جهاز"، وأن الجامعة بصدد التجهيز لاستقبال أجهزة الأسبقية الثانية (١٢٠٠ جهاز).