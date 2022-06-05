رئيس جامعة أسيوط يعلن تعيين عمداء جدد لكليات الخدمة الاجتماعية والتجارة

أسيوط - فريق المحافظات

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرارات جمهورية جديدة بتعيين الدكتور سعودي محمد حسن عبد الرحيم الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية عميداَ للكلية، وذلك خلفاَ للدكتور حمدي أبو مساعد العميد السابق للكلية، حيث كان يشغل الدكتور سعودي محمد حسن عدد من المناصب الإدارية الهامة بالكلية منها منصبه كوكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مارس 2019، وكذلك رئيساَ لقسم التخطيط الاجتماعي منذ عام 2017 و حتى ابريل 2019 والمشرف على القسم حتى الآن، وكذلك منصبه كمدير لمركز البحوث الاجتماعية والتدريب بالكلية منذ عام 2016 وحتى الآن .

كما أعلن رئيس جامعة أسيوط أن القرارات الجمهورية أيضاَ تضمنت تعيين الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة عميداَ للكلية وذلك خلفاَ للدكتور عبد السلام نوير العميد السابق للكلية ، حيث شغل الدكتور علاء عبد الحفيظ عدداَ من المناصب الإدارية الهامة بالكلية والتى تضمنت منصبه كوكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة مارس 2020 فضلاَ عن منصبه وكيلاً للكلية لشئون التعليم و الطلاب سبتمبر2015 وكذلك رئيساَ لقسم العلوم السياسية منذ عام 2015، إلى جانب منصبه كمدير لمركز التسويق و الخدمات الجامعية.



د.سعودى محمد حسن