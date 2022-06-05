رئيس الوزراء الفلسطينى: سنواصل السير على درب الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، "إن الشعب الفلسطيني أكثر صمودًا وتمسكًا بأرضه ويواجه الاحتلال بكل عزم، ويفشل كل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني وإنهاء هويته الوطنية".

وأضاف أشتية - في تصريح بمناسبة الذكرى الـ55 لاحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضى الفلسطينية عام 1967 - أن الفلسطينيين سيواصلون السير على درب الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال، نحو الحرية والاستقلال.

ومن جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وعضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي، في بيان، "إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك من قبل حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني".

وأكد أن الشعب المرابط في القدس والأقصى يدافع عن مقدساته بالرباط والصمود والوقوف أمام العدوان، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن إلى نصرة "الأقصى".