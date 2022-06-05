رئيس الوزراء الفلسطينى: سنواصل السير على درب الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، "إن الشعب الفلسطيني أكثر صمودًا وتمسكًا بأرضه ويواجه الاحتلال بكل عزم، ويفشل كل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني وإنهاء هويته الوطنية".
وأضاف أشتية - في تصريح بمناسبة الذكرى الـ55 لاحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضى الفلسطينية عام 1967 - أن الفلسطينيين سيواصلون السير على درب الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال، نحو الحرية والاستقلال.
ومن جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وعضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي، في بيان، "إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك من قبل حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني".
وأكد أن الشعب المرابط في القدس والأقصى يدافع عن مقدساته بالرباط والصمود والوقوف أمام العدوان، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن إلى نصرة "الأقصى".
رئيس الوزراء الفلسطينى: سنواصل السير على درب الشهداء الأبرار والأسرى الأبطالالأحد، 05 يونيو 2022 02:37 م
مشاركة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، "إن الشعب الفلسطيني أكثر صمودًا وتمسكًا بأرضه ويواجه الاحتلال بكل عزم، ويفشل كل مخططات الاحتلال لمسح الوجود الفلسطيني وإنهاء هويته الوطنية".
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء الفلسطينى ناعيا الزميلة شيرين أبو عاقلة: أيقونة للصحافة الوطنيةالأربعاء، 11 مايو 2022 08:03 ص
رئيس الوزراء الفلسطينى: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيليالإثنين، 11 أبريل 2022 12:51 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو الكونجرس الأمريكى لحماية حل الدولتينالثلاثاء، 22 فبراير 2022 07:53 م
رئيس الوزراء الفلسطينى: الدولة الفلسطينية خيار وطنى دفع ثمنه شهداؤناالإثنين، 07 فبراير 2022 12:03 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة