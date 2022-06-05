رئيس النمسا: الوضع فى أوكرانيا يتطلب مزيدا من التضامن الأوروبى

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أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين أن علاقات بلاده مع كل من كرواتيا وسلوفينيا تتسم بالقوة والترابط الوثيق، مشيرا إلى التاريخ المشترك بين الدول الثلاث.

وقال الرئيس النمساوى - فى تصريح- "إن الدول الثلاثة يربطها حاضر ومستقبل مشترك.. وفى هذه الأوقات الراهنة، والتى عادت فيها الحرب إلى أوروبا، يجب ان نقف معا ونساند بعضنا البعض".

وشدد على ضرورة تجاوز أى انقسام فى الاتحاد الأوروبى، وأن تكون هناك رسالو واضحة مفادها بأن العملية العسكرية الروسية يجب أن تتوقف.. منوها بنجاح محادثاته فى كرواتيا، فى وقت سابق اليوم، مع نظيريه الكرواتى زوران ميلانوفيتش والسلوفينى بوروت باهور.