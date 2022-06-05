رئيس القضاء الأعلى العراقي: حرية التعبير حق دستوري لا يمكن التفريط فيه

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قال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي الدكتور فائق زيدان، إن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن التفريط فيه.

ودعا زيدان - خلال لقائه اليوم /الأحد/ الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - وسائل الإعلام لدعم الحرية المسؤولة للكلمة والعمل على صياغة الخطاب الموضوعي المتوازن بشكل دائم.

من جهته.. أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي التزام المؤسسة بقانونها النافذ والذي يحدد شكل التزاماتها إزاء المؤسسات والأفراد في الدولة العراقية بوصف الشبكة مؤسسة للبث العام وتحرص على أن يكون خطابها ممثلا لجميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية.

وأشار جاسم إلى ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والإعلام لخدمة المصلحة العامة وحرية التعبير.