رئيس أركان الجيش الأمريكى يؤكد دعم بلاده العسكرى لفنلندا والسويد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن على متن السفينة "يو إس إس كيرسارج" في ميناء ستوكهولم بمناسبة مناورات "بالتوبس 22"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال ميلي: "من المهم بالنسبة إلينا، الولايات المتحدة، وكذلك بقية دول الحلف، إظهار تضامننا مع فنلندا والسويد عبر هذه التدريبات"، وذلك في إشارة للمناورات البحرية السنوية للناتو في بحر البلطيق.

وتجرى المناورات خلال الفترة بين 5 و17 يونيو بمشاركة 14 دولة عضوا في حلف الأطلسي إضافة إلى السويد وفنلندا.