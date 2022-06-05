دورة تدريبية لصرف بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

أقامت إدارة العلاج بمديرية الصحة بدمياط، دورة تدريبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 من شهر يونيو الجارى بقاعة مستشفى الرمد بدمياط عن بروتوكولات صرف أدوية العلاج على نفقة الدولة لأمراض الكلى والأمراض الباطنية وبروتوكول صرف عقار الاريثروبيوتين

والاستمرار فى تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة مع البدء فى إصدار قرارات نفقة الدولة لمرضى الرعايات المركزة المسجلين بالمشروع القومى للرعايات والحضانات ابتداء من اول يونيو.

كما تم التوجيه بعمل قرارات علاج على نفقة الدولة ل حقن Rh بالمستشفيات وذلك بعد توفيرها من هيئة الشراء الموحد

القائم بالتدريب، الدكتورة سوزان غانم، د كتور محمد طافح، الدكتورة هاجر الخميسى، الدكتورة ريم جاب الله، الدكتورة ريم أنيس.

تحت إشراف الدكتور دعاء المحلاوى مدير إدارة نفقة الدولة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الرعاية المركزة ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات.



جانب من الدورة التدريبية بصحة دمياط (2)