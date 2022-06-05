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خلال ساعات.. الحكم على 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر

الأحد، 05 يونيو 2022 08:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.


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