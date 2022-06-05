ختام القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية بفحص وعلاج 860 حيوانا بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ختام فعاليات أعمال القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية، فى مقر العمدة ضياء البيتى بقرية العضايمة بمركز إسنا، والتى انطلقت وفقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف دكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر.

ومن جانبه صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تم فحص وعلاج تناسلى وسونار لعدد 89 حيوانا وتقديم العلاج الباطنى والتهاب الضرع لعدد 206 حيوانات، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 189 حيوان، وإجراء 15 عملية جراحية وتم تحصين 259 حيوان تحصينات غير سيادية، بإجمالى عدد الحيوانات التى تم تقديم الخدمة المجانية وهى 860 حيوانا.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الإنتهاء من أعمال القافلة التى بدأت يوم الأربعاء الماضى بثلاثة قرى، وهى قرية البغدادى بمركز البياضية والقلاعية بمركز أرمنت والعضايمة بمركز إسنا، بإجمالى عدد 2146 حيوانا، وذلك برئاسة الدكتور نادر رشاد رئيس القافلة، والدكتور رشاد عثمان أستاذ الأمراض التناسلية، والدكتور محمد زينهم أستاذ السونار، والدكتور َمحمد رجائى أستاذ التناسليات، وبالاشتراك مع الأطباء البيطريين بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر والنقابة الفرعية بالأقصر، وجمعية مستشفى بروك الخيرى للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات.

كما نجحت القافلة بقرية القليعى بمنطقة أرمنت الحيط غرب المحافظة، فى تقديم الخدمة المجانية لعدد 647 حيوان، والتى شملت بياناتها ما يلي:- (94 حالة فحص وعلاج تناسلى - 187 حالة علاج وكشف باطنى والتهاب الضرع - 153 حالة علاج طفيليات داخلية وخارجية - 17 عملية جراحية - 196 حالة تحصينات غير سيادية).

ومن الجدير بالذكر أن أعمال القافلة تتم بالتعاون ما بين أطباء معهد تناسليات الهرم بقيادة الدكتور مصطفى فاضل والأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، وبإدارة أرمنت البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر وجمعية مستشفى بروك الخيرى، وتأتى أعمال القافلة ضمن خطة مديرية الطب البيطرى بالأقصر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين بإجراءات سلامة الحيوانات والدواجن.



الأقصر تشهد ختام القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية



الأقصر تشهد ختام القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية