اليوم السابع
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على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي..

خالد عبد الغفار يلتقي وفدا من البحرين لبحث التعاون بين البلدين

الأحد، 05 يونيو 2022 06:03 م
خالد عبد الغفار يلتقي وفدا من البحرين لبحث التعاون بين البلدين خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفدًا من المملكة البحرينية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
 
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض استراتيجيات العمل بالمنظومة الصحية بكلا البلدين، والتجارب الرائدة التي تم تحقيقها من أجل تقديم أفضل رعاية طبية لائقة لمواطني الدولتين.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا توسيع آفاق التعاون بين وزارتي الصحة بالبلدين، في شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين المملكة البحرينية وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، للاستفادة من التجربة المصرية بما يساهم في توفير احتياجات المملكة البحرينية الشقيقة بأعلى جودة وبأفضل الأسعار.
 
وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون في مجال توفير الأدوية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، في هذا الصدد، أن الإنتاج المصري من الأدوية يغطي الاحتياجات المحلية للدولة بنسبة تزيد عن 80%، موضحا أن الجانبين اتفقا على أهمية التنسيق والتعاون بين المملكة البحرينية، وهيئة الدواء المصرية، لتيسير إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بالمملكة الشقيقة لتغطية احتياجاتها.
 
حضر اللقاء كل من السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر، والدكتور أحمد الأنصاري مدير المستشفيات الحكومية بممكلة البحرين، واللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى حمد الجامعي. 
 
 

الصحة

البحرين

افريقيا

خالد عبد الغفار

وزاره الصحه


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