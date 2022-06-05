خالد عبد الغفار يبحث مع وزير صحة زيمبابوي التعاون الطبي وتوفير اللقاحات

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور «كونستانتينو شوينجا» نائب الرئيس ووزير صحة زيمبابوي، لمناقشة التعاون بين البلدين.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين مصر وزيمبابوي في مجالات إنتاج وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات، حيث أكد الجانبان على أهمية توطين الصناعة الحيوية في القارة الأفريقية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين أكدا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة بالقارة الأفريقية لبناء أنطمة صحية مرنة ومستدامة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للأشقاء الأفارقة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع نظيره الزيمبابوي تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تدريب الفرق الطبية، بناءً على احتياجات الدولة الشقيقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أعرب عن استعداد مصر لإرسال فرق طبية لتدريب الأشقاء من مقدمي الخدمة الصحية بدولة زيمبابوي في تخصصات أمراض الدم، وأمراض الكبد، والأمراض غير السارية، وعلاج الأورام، بالإضافة إلى التدريب في مجالات الإسعاف وطب الطوارئ.