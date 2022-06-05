خالد عبد الغفار: فحص 70 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي

إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه جرى فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، بمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي.

أضاف الوزير خالد عبد الغفار، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، أن الدولة المصرية تبنت 11 مبادرة رئاسية في المجال الصحي تتعامل مع كافة المراحل العمرية على مستوى الدولة المصرية، استفاد منها 86 مليون مواطن بتكلفة 19 مليار و35 مليون جنيه، معلقا: "نحن نظل نفتخر في مصر بأننا كنا من الدول التي كانت تعاني من فيروس سي ولكن استطاعت بقيادة سياسية وإرادة سياسية ونحن تقدمنا لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس سي".

فحص أطفال المدارس وصحة المرأة

وأكد أن الدولة المصرية مهتمة بفحص 36 مليون طفل بالمدارس للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم، بجانب إطلاق مبادرات لصحة المرأة لأكثر من 1.4 مليون سيدة والكشف المبكر عن فقدان السمع عند الأطفال لمحاولة تغيير حياة الأسر بتكلفة كبيرة جدا، "هناك تكليف من الرئيس السيسي ألا تتوقف المبادرات ولابد أن يتم البناء على ما تم بناؤه، وبالنسبة لقوائم الانتظار كان المرضى ينتظرون لشهور وسنوات من الانتظار لعملية جراحية في القلب أو عملية زراعة في الكلى أو الكبد أو عمليات جراحة أورام، واليوم وصلنا إلى مليون و300 ألف عملية جراحية تمت خلال السنوات القلية الماضية بتكلفة حوالي 11.3 مليار جنيه".

وبين: "ما نراه اليوم حل سريع يستطيع أن يخفف من آلام المرأة ويحسن من جودة الحياة لهم ونحن مستمرين في ذلك، واليوم المريض يمكن أن ينتظر من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يتلقى العلاج بهذه الدقة، وهناك توجه من الرئيس بتقليل فترة الانتظار حتى تكون ما بين أسبوع إلى أسبوعين، والتكلفة السنوية يمكن أن تصل من 3 : 3.5 مليار جنيه لنستمر فيما بدأناه".

عوائد المبادرات الرئاسية للصحة

وأشار إلى أن هناك عائد استثماري لكل المبادرات الصحية، قائلا: "كل جنيه أو دولار تم صرفه هناك عائد 2.5 دولار في المقابل، أيضا هناك تعظيم للاستفادة من الأصول والاستثمارات التي تضخها الدولة متمثلة في المستشفيات والأجهزة الحديثة، وارتفاع تشغيل المستشفيات مما ساعد على تطوير البنية التحتية وتوفير أجهزة حديثة وأفضل وأحدث المستلزمات الطبية وخلق فرص كبيرة لتدريب الأطباء في مختلف التخصصات، بجانب خلق أجور متميزة للأطباء المشاركين، وتقليل نسب الوفيات في حالات أمراض القلب والأورام وزراعة الأعضاء".

التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة

وأضاف: "تم تسجيل 5 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الـ6 في المرحلة الأولى، وتم تقديم 10 ملايين خدمة طبية إلى الآن بكافة المحافظات، ونحن في طريقنا للتوسع في كافة المحافظات، وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة لا تقتصر فقط على الصرف الصحي والكهرباء فقط، ولكن هناك خدمات صحية متمثلة في إنشاء أكثر من 1119 مركز طبي و24 مستشفى و1000 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة، هذه هي الدولة المصرية وهذا ما تم من خلال الدولة المصرية والعمل مستمر والتطوير مستمر في هذه المنظومة الصحية وغير المستحيلة".