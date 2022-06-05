حياة كريمة.. جامعة الإسكندرية تشارك بحملات توعية وكشف طبى للقرى الأكثر احتياجا

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، فى تنمية قرى حياة كريمة بالإسكندرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية فى تنمية القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات وتوفير لهم كافة الاحتياجات الطبية والخدمات الأساسية.

ونظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية وتوعية بمنطقة أبيس 7 تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد ابو النجا القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهدفت حوالى 250 فردا من مختلف الفئات، وذلك بالتعاون مع كليتى طب الاسنان والتمريض، المعهد العالى للصحة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وقد قام أعضاء القافلة بعدة أنشطة توعوية وطبية مختلفة، حيث شاركت كلية طب الأسنان من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتمريض والفنيين والطلاب وسيارة العلاج التابعة للكلية فى فحص وتقديم خدمات التشخيص الطبى والخدمات العلاجية لعدد 208 من المرضى الكبار والاطفال، كما تم تحويل عدد 24 من الحالات للعيادات بكلية طب الأسنان لعمل الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة، وشاركت كلية التمريض بفريق من أعضاء هيئة التدريس بالتوعية بأمراض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنة وزيادة الوزن كعوامل خطورة للأمراض والوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدى ومشورة ما قبل الزواج.

كما تم إجراء عدد من القياسات للمترددين من سكان القرية مثل مستوى السكر بالدم ومستوى ضغط الدم والطول والوزن وحساب كتلة الجسم، وشارك المعهد العالى للصحة بفريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين بعمل تقييم للبيئة الداخلية لـ 7 منازل بالقرية وذلك من خلال قياسات تركيزات ملوثات الهواء كالأتربة العالقة المستنشقة وتركيز الغازات غير العضوية وتركيزات بعض مركبات الابخرة العضوية مثل البنزين والطولوين والزايلين والايثيل بنزين والبيوتان والبروبان، وتم قياس مستويات الإضاءة والضوضاء والتهوية والحرارة والرطوبة النسبية بالمنازل وكذلك تم تجميع إسنبيان عن العلاقة بين اعراض الجهاز التنفسى وجودة الهواء الداخلى من أهالى القرية، وشاركت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بتوفير عربات نقل المخلفات وخدمة جمع القمامة.

وفى نفس السياق تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الاسكندرية، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم ابو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، عدد من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة وذلك على مدار يومين، إلى منطقة كينج مريوط بغرب الاسكندرية وقرية الدلنجات بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالى هذه المناطق وتفعيلاً للتكامل بين الجامعات فى خدمة المجتمع.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلى مقرر القوافل الطبية والأستاذ بكلية الطب، بأن القافلة الأولى شهدت توقيع الكشف الطبى على أهالى منطقة كينج مريوط، فى مختلف التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف على 73 حالة فى تخصص أورام الثدى وتم تحويل عدد 13 حالة منهم إلى المستشفى الرئيسى الجامعى، وكذلك توقيع الكشف على 21 حالة نفسية وعصبية، 130 حالة أطفال، 77 جلدية، 96 أمراض نسا، 81 باطنة، 15 جراحة، 43 صدرية، 120 عظام، 70 أنف وأذن، 30 أسنان، وفى اليوم التالى اتجهت القافلة إلى قرية الدلنجات بالبحيرة حيث قامت بتوقيع الكشف على 105 حالات أطفال، 113 أسنان، 95 جلدية، 13 نسا، 130 باطنة، 105 رمد، 170 عظام، 27 صدرية، 30 أشعة، 10 جراحةات

كما تضمنت القافلة جانب مجتمعى توعوى خدمى ترفيهى بالتعاون مع نادى روتارى وشركة البتروكيماويات، حيث قامت كلية التربية النوعية تحت اشراف الدكتورة بهية الأخريطى بتنفيذ عدة ورش لتعليم الرسم والتلوين للأطفال وتعليم صناعة الحلويات والملابس والمنسوجات والتدريب على بعض الاشغال اليدوية.

كما تم تنفيذ عدد من الانشطة والمسابقات الرياضية من جانب كليتى التربية الرياضية بنين وبنات تحت إشراف الدكتور مهاب عبد الرازق والدكتورة نيفين ممدوح، وتنظيم دورة توعية وإرشاد نفسى للأمهات تحت اشراف الدكتورة سحر شريف.



الكشف الطبى



القوافل الطبية



حياة كريمة بالاسكندرية