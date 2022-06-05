حملات لإيقاف البناء المخالف وإزالة التعديات بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، حملة مكثفة للعمل على إزالة التعديات ومخالفات البناء بالأحياء المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونجحت تلك الحملات فى إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مقار بمنطقة حى وسط عبارة عن بناء قواطيع من الطوب الأبيض على مساحة 60 م، وعلى الفور تم الإزالة فى المهد بحضور أيمن حسين رئيس حى وسط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قام مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف سكرتير عام المدينة أحمد أبو عيش، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بمشاركة اللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الاقصر، ومحمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد 2 قرار إزالة بناء بدون ترخيص، تنفيذاً لأحكام المادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وشملت أعمال الحملة عدة قرارات، حيث أن القرار الأول قام المخالف بغلق المدخل الخاص بالبوابة الخارجية لسور العقار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الأرضى بدون ترخيص بمساحة 2م ×2م = 4 م2 بشارع سيالة بدران شرق السكة الحديد، والقرار الثانى قام المخالف ببناء دورة مياه أسفل سلم من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الارضى بدون ترخيص من الجهة المختصة، بمساحة 1م ×2م = 2م2 تقريباً، بشارع موسى بن نصير بجوار شركة الكهرباء الجديدة، وتمت الإزلالات حتى مستوى سطح الأرض بإجمالى مساحة 6م2، كما قام حى شرق، بتنفيذ حملة مكبرة لإيقاف أعمال تشطيبات دور رابع علوى مخالف بشارع محفوظ المتفرع من سيالة بدران بحى شرق على مساحة 120 م تقريباً، بحضور محمود فهيم ومدحت عبد العال نائبى رئيس الحى، وتم التحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى حى المطار، أثناء المرور اليومى، تم رصد مخالفة تعدى بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة حى المطار، عبارة عن سلم متعدى على حرم الطريق بنجع البنى بعرض 1 م، وارتفاع 120 سم، وتمت ازالته فى المهد بحضور يوسف محمد على رئيس الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

مدينة الأقصر تقود حملات لإيقاف البناء المخالف



مدينة الأقصر تقود حملات لإيقاف البناء المخالف



مدينة الأقصر تقود حملات لإيقاف البناء المخالف



مدينة الأقصر تقود حملات لإيقاف البناء المخالف