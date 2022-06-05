"حاول ينقذه فمات معاه".. مصرع طالب وشاب غرقا بإحدى الترع فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب وطالب مصرعهما غرقا بإحدى الترع في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وذكر شهود عيان أن الطالب سقط بالترعة خلال الاغتسال، وخلال محاولة الشاب إنقاذه تعرضا للغرق، ليلقيا مصرعهما معا.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بإحدى الترع في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب وطالب تم تحديد هويتهما.

وعقب الاستعانة برجال الإنقاذ، تم انتشال الجثتين، وقال شهود عيان أن الطالب خلال الاغتسال بالترعة، اختل توازنه وسقط بالمياه، وخلال محاولة شاب إنقاذه تعرضا للغرق معا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.