جنايات طنطا تحيل أوراق المتهم بقتل سيدة وطفلتها فى نهار رمضان إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، أوراق المتهم السيد الشرقاوي 32 سنة سروجي سيارات، بقتل سيدة وطفلتها في نهار رمضان، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، في القضية رقم 12357 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 800 كلي غرب طنطا.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، قد نجحت في ضبط المتهم بقتل سيدة ونجلتها، والتخلص منهن بإحدى الترع في مركز طنطا.
وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية لسيدة وطفلة بإحدى الترع بنطاق مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.
وتبين أن السيدة تدعي "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعي ملك 10 سنوات، وخلال السير في خطة البحث، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق واحالته لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.
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