جنايات طنطا تحيل أوراق المتهم بقتل سيدة وطفلتها فى نهار رمضان إلى المفتى

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، قد نجحت في ضبط المتهم بقتل سيدة ونجلتها، والتخلص منهن بإحدى الترع في مركز طنطا.



وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية لسيدة وطفلة بإحدى الترع بنطاق مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.



وتبين أن السيدة تدعي "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعي ملك 10 سنوات، وخلال السير في خطة البحث، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق واحالته لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.