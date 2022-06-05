جلسة صلح بين عائلتين تنهى خصومة ثأرية فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أشرفت مديرية أمن الجيزة على إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة أطفيح جنوب الجيزة، خلال جلسة صلح، حضرها عدد التي من القيادات التنفيذية والشعبية، وكبار العائلات، شهدت تقديم الكفن، وإنهاء الخصومة.

وأشرف مركز شرطة أطفيح على تأمين جلسة الصلح، وإنهاء النزاع بين العائلتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين أفراد الخصومة، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر، وأشاد الحاضرون بالجهود المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.