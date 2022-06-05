جامعة بنى سويف توافق على إنشاء وحدة المعلوماتية الحيوية بكلية الزراعة

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 209، على مقترح قسم الوراثة بكلية الزراعة على إنشاء وحدة ذات طابع خاص تتبع القسم تحت مسمى وحدة المعلوماتية الحيوية وقاعدة البيانات البيولوجية، وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن هذه الوحدة تهتم بإجراء البحوث وتنظيم الدورات التدريبية فى مجال المعلوماتية الحيوية والبيولوجية الكمية، واستخدام وتحليل البيانات البيولوجية ومجلات الإحصاء البيولوجى، كما تستهدف الوحدة إنشاء قاعدة بيانات بيولوجية لكافة مجالات علوم البيولوجى يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا بكليات الزراعة، والطب البيطرى، والعلوم، والصيدلة، والطب البشرى، والتربية بيولوجى، والحاسبات برنامج المعلوماتية الطبية، كما تخدم المجتمع المدنى بمحافظة بنى سويف من خلال توفير البيانات وتحليل النتائج البيولوجية.