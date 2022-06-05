ثوران بركان بولوسان الفلبيني

وذكرت صحيفة ذا مانيلا تايمز الفلبينية، أن المعهد رفع مستوى التحذير إلى المستوى الأول في المنطقة، مما يعني أن البركان في حالة غير طبيعية.



وأفاد المعهد بأن الثوران البركاني استمر لمدة 17 دقيقة ، موضحا :" قذف البركان عمودا رماديا على ارتفاع كيلومترًا على الأقل ولوحظ من جوبان وسورسوجون، وينجرف حاليا غربًا".



وتابع أن الثوران البركاني ناتج عن الانفجارات البخارية بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه الجوفية.



وحذر المعهد، الهيئات الحكومية المحلية والجمهور بأن الدخول إلى منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها أربعة كيلومترات محظورا، وأنه يجب توخي الحذر في منطقة الخطر الممتدة التي يبلغ طولها كيلومترين في القطاع الجنوبي الشرقي .



ونصح المعهد، الأشخاص الذين يعيشون داخل الوديان وعلى طول الأنهار أو قنوات المجاري المائية، وخاصة في القطاع الجنوبي الشرقي والجنوب الغربي والشمالي الغربي من البركان ، بأن يكونوا يقظين ضد تدفقات المياه المحملة بالرواسب.