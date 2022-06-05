تونس تحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"

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احتفلت تونس اليوم الأحد باليوم الوطني والعالمي للبيئة مع كافة دول العالم، تحت شعار ''لا نملك سوى أرض واحدة''، وهو نفس شعار مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972، وبعد مرور خمسة عقود تتم المحافظة على نفس الشعار للتأكيد على حجم الرهانات والتحديات المفروضة لحماية كوكب الأرض، موطننا الوحيد وذو الموارد المحدودة.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة البيئة التونسية أن الاحتفال اليوم يعد مناسبة متجددة لتعبئة كافة الأطراف الفاعلة للعمل من أجل حماية البيئة والتعايش في وئام مع الطبيعة من خلال مراجعة وتقييم المقاربات والمناهج والسلوكيات وأنماط الإنتاج والاستهلاك وتطويرها نحو أنماط حياة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة، وفقا لمبدأ ''نحن لا نرث الأرض من أجدادنا بل نستعيرها من أحفادنا، لنرجعها لهم سليمة ومعافاة'.



واحتفلت وزارة البيئة التونسية اليوم بتدشين وإعادة فتح حديقة النباتات بتونس للمواطنين بعد مرور سنوات على غلقها وذلك بعد تهيئتها وإعادة الروح لها.



يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يأتي اليوم مع مرور 50 عاما على انطلاق إحيائه منذ مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم سنة 1972، والذي نتج عنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يعتبر الضمير البيئي للأمم المتحدة والعالم.