اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية": توريد 88 ألف طن قمح مطابق للمواصفات حتى الآن

الأحد، 05 يونيو 2022 03:37 م
"تموين الإسكندرية": توريد 88 ألف طن قمح مطابق للمواصفات حتى الآن توريد القمح - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالى 88 ألف طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة ومن المستهدف توريد 240 ألف طن بنهاية الموسم .

وأكد وكيل الوزارة، أنه بحلول الموسم القادم من توريد القمح مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من القمح.

وأكد وكيل الوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم استقبال الأقماح المحلية هذا العام متوقع بأن يكون متميز وغير عادى حيث إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلع 73000 فدان تقريبا وسيتم توريد 12 اردب قمح عن كل فدان منزرع طبقا لضوابط هذا العام حيث من المستهدف توريد 1300000طن قمح تقريبا هذا العام.

وأكد سعدالله أن المحافظة، بها 4 صوامع و3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب والكنج مريوط، والعامرية.

وأكد سعد الله، اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.


الاسكندرية

القمح

توريد القمح

الذهب الاصفر


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