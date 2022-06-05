اليوم السابع
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تموين الأقصر تعلن توريد 22 ألفا و720 طن قمح بنسبة 66.8% للشون والصوامع

الأحد، 05 يونيو 2022 09:43 ص
تموين الأقصر تعلن توريد 22 ألفا و720 طن قمح بنسبة 66.8% للشون والصوامع صورة ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 22720 طنا و488 كيلو قمح بنسبة 66.8% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، وفى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي الى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

 

 


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