تعليم الوادى الجديد: استئناف امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى من الطلاب

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

باشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أعمالها فى متابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية برئاسة الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالمحافظة.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الغرفة منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير العمل مع تواصل لحظى ومستمر عبر شبكة سكايب التكنولوجية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل لجان وأن الامتحانات تسير بكل دقة وانضباط دون أى مشكلات أو عوائق.

وفى سياق آخر، وكيل التعليم بالوادى الجديد المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة وذلك لتكريمها من من شركة ( yamaha ) اليابانية ( أكبر مصنع للآلات الموسيقية )، للتفوق والتميز فى البرنامج التدريبى الذى جرى تنفيذه لمعلمى التربية الموسيقية بالمدارس المصرية اليابانية وحاضر به الموسيقار المعروف الدكتور عمر خيرت.

يذكر أن البرنامج استهدف 10 مدارس بالجمهورية لخوض التدريب من ضمنها المدرسة المصرية اليابانية بالوادى الجديد.