تعرف على 2372 مشروعا ضمن برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 8.4 مليار جنيه فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تحظى محافظة سوهاج باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية من خلال مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتم تنفيذه بمحافظة سوهاج ، برنامج التنمية المحلية تنفذه وزارة التنمية المحلية، باهتمام بالغ من الدولة، حيث حقق البرنامج نجاحات كثيرة في قرى محافظ سوهاج على مدار السنوات الماضية.

ففى محافظة سوهاج بلغ إجمالي مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 2372 مشروعا بتكلفة 8.4 مليار جنيه موزعة على مراكز المحافظة على النحو التالى:

1 – وفى مركز طما "180 مشروعا بتكلفة 181.3 مليون جنيه".

2 – وفى مركز طهطا "240 مشروعا بتكلفة 181.9 مليون جنيه".

3 – وفى مركز جهينة "151 مشروعا بتكلفة 181.9 مليون جنيه".

4 – وفى مركز المراغة "158 مشروعا بتكلفة 593.9 مليون جنيه".

5 – وفى مركز ساقلتة "123 مشروعا بتكلفة 107.4 مليون جنيه".

6 – وفى مركز سوهاج "674 مشروعا بتكلفة 1.902 مليون جنيه".

7 – وفى مركز أخميم "145 مشروعا بتكلفة 323.4 مليون جنيه".

8 – وفى مركز المنشاة "193 مشروعا بتكلفة 153.5 مليون جنيه".

9 – وفى مركز جرجا "120 مشروعا بتكلفة 455.1 مليون جنيه".

10 – وفى مركز البلينا "232 مشروعا بتكلفة 241.4 مليون جنيه".

11 – وفى مركز دار السلام "146 مشروعا بتكلفة 158.5 مليون جنيه".