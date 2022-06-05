تعرف على 12 دولة غيرت اسمها لأسباب سياسية وسياحية

كتبت: هناء أبو العز

نشرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" قائمة بأشهر الدول التي اختارت تغيير اسمها، وأوضحت الأسباب التاريخية والجغرافية وقصة هذا التغيير الذى أثار فضول الكثيرين.

1- هولندا

أصلحت الحكومة الهولندية صورتها بالتخلي عن اسم هولندا، اعتبارًا من عام 2020 ، ويقال إن تغيير الاسم هو جزء من محاولة للابتعاد عن ارتباط البلاد بتعاطي المخدرات الترفيهي والدعارة القانونية.

2- مقدونيا الشمالية

وفي عام 2019 ، أصبحت جمهورية مقدونيا على الرغم من الاعتراف بها باسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رسميًا جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى عكس بعض التغييرات في اسم الدولة الأخرى ، كان الدافع في هذه الحالة سياسيًا، حيث سعت مقدونيا الشمالية إلى تحسين العلاقات مع اليونان ، حيث تتطلع إلى الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، و لطالما عارضت اليونان استخدام اسم مقدونيا للبلد المجاور ، حيث أن هذا هو أيضًا اسم منطقة جغرافية في اليونان، وكانت مقدونيا أيضًا مملكة يونانية قديمة حتى أن الخلاف حول التسمية ساهم في عدم الاستقرار في المنطقة.

3. الرأس الأخضر

قد لا يلاحظ العرب ذلك لأن التغيير حصل بلغة أخرى، لكن تغير اسم جزر الرأس الأخضر إلى "كابو فيردي" في عام 2013، وهو نفس الاسم الأصلي الذي أعطاه البحارة البرتغاليون للجزر غير المأهولة في عام 1444.

4. يوغوسلافيا

في عام 1929 تم تأسيس مملكة يوغوسلافيا، وبعد الحرب العالمية الثانية سيطرت حكومة شيوعية وأعادت تسميتها بجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الفيدرالية، وفي عام 1963 أعيدت تسميتها مرة أخرى باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، أما اليوم فلم تعد هناك دولة بهذا الاسم بعد تقسيمها.

5. الكونغو الديمقراطية

وخضع اسم جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضاً لتغييرات عديدة، في البداية حملت اسم "الكونغو الدولة الحرة"، ثم أصبحت الكونغو البلجيكية، ثم الكونغو- ليوبولدفيل، ثم جمهورية الكونغو، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

6- بلاد فارس (إيران)

في عام 1935م، وجّهت الحكومة الإيرانية للدول التي ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية بالإشارة إليها باسم إيران بدلًا من بلاد فارس، وبدأ اسم "إيران" يظهر في الوثائق الرسمية للبلاد.

7- سوازيلاند (إي سواتيني)

مؤخرًا غيرت سوازيلاند من اسمها لتُعرف باسم إي سواتيني، وهي تعني أرض السوازيين، وقد وتم تغيير الاسم بسبب خلط اسمها مع اسم سويسرا في النطق الإنجليزي.

8-جمهورية التشيك (تشيكيا)

غيَّرت التشيك من اسمها لتُعرَف حديثًا باسم "تشيكيا" منذ 2016، وذلك لسهولة نطق الاسم الحديث، وهو ما يصب بمصلحة البلاد في الترويج لهويتها على الساحة الدولية.

9- بورما (ميانمار)

تم تغيير اسم بورما إلى ميانمار وأخيراً إلى جمهورية اتحاد ميانمار، التي كانت موضعًا للجدل، حيث تم تغيير الاسم من قبل المجلس العسكري في عام 1989، بعد عام واحد من مقتل العديد من الأشخاص في محاولة لقمع الانتفاضة الشعبية.

وتم الاعتراف بتغيير الاسم من قبل العديد من البلدان بما في ذلك فرنسا واليابان والأمم المتحدة، ومع ذلك لم تعترف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالجيش غير المنتخب الذي غير الاسم.

10- سيلان (سريلانكا)

تحت الحكم البريطاني، كانت سريلانكا معروفة باسم سيلان من عام 1815 إلى عام 1948، وتم تقديم اسم سريلانكا أثناء الدفع نحو الاستقلال في أوائل القرن العشرين، حيث تم استخدامه من قبل حزب الماركسي لانكا سما ساماجا، بينما تم استخدام اسم "سري" من قبل حزب "سري لانكا" للحرية، لذا اعتمدت رسميا اسم "جمهورية سري لانكا" في عام 1972 وتغير الاسم إلى "جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية" في عام 1978.

11-زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية معروفة رسميًا بعدة أسماء مثل الكونغو فري ستيت وبلجيكا كونغو والكونغو-ليوبولدفيل، وفي عام 1960 حصلت على الاستقلال تحت اسم "جمهورية الكونغو"، ثم سميت باسم نهر الكونغو من 1965 إلى 1971، ثم تم تغيير اسم البلد إلى "جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وفي عام 1971 أطلق عليه الرئيس موبوتو سيسي سيكو اسم "جمهورية زائير" على الرغم من أن المؤتمر الوطني السيادي صوت لصالح تغيير الاسم إلى "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، ثم حدث التغيير في عام 1977 بعد سقوط موبوتو.

12- فولتا العليا (بوركينا فاسو)

وغيرت بوركينا فاسو اسمها التي كانت معروفه به وهو فولتا العليا، في أغسطس عام 1984 من قبل الرئيس توماس سانكارا، حيث اختار أسماء "بوركينا" و"فاسو" من اللغتين الرئيسيتين في البلاد، وبوركينا تعني "الأشخاص الشرفاء" بلغة مور، بينما فاسو تعني "الوطن الأم" بلغة ديولا، والكلمتين معا تعنيان "أرض الشرفاء".