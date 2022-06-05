تعرف على نظام تدريب طلبة المدارس بمبادرة أشبال مصر الرقمية في 10 نقاط

كتبت هبة السيد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة أشبال مصر الرقمية ، والتي تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء، قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل.

وتمنح المبادرة كلًا من الدراسة العلمية والعملية للمتميزين من طلبة المدارس المصرية بسنوات دراسية محددة، حيث تستهدف من خلالها التعاون مع الجهات المتخصصة، محليًاً ودوليًاً، في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، ذلك بالإضافة إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية، ويقدم "اليوم السابع" في 10 نقاط نظام التدريب في المبادرة.

1- لغة التدريس الرسمية هي اللغة الإنجليزية، أما الشرح فسيكون باللغتين الإنجليزية والعربية.

2- يلتحق الطلاب بالمبادرة في العام الدراسي المقيدين به، وتستمر المنحة معهم حتى الصف الثاني الثانوي.

3- يتكون التدريب من 75% أونلاين و25% في مراكز التدريب في المحافظات.

4- تعتمد منهجية التدريب على قيام الطلاب بتنفيذ مشروعات تطبيقية صغيرة بعد كل موضوع تدريبي، ويجب على الطلاب الدارسين الالتزام والاهتمام بمتطلبات الإعداد والتنفيذ لكافة المشروعات خلال فترة لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها في النظام التعليمي.

5- لا يوجد أي تدريبات أثناء الامتحانات، سيتم الإعلان عن الجدول الدراسي تفصيلاً بالتواريخ طبقاً لكل مستوى تدريبي بعد إتمام مرحلة القبول طبقًا لمستواهم وتقدمهم في كل مستوى تدريبي.

6- تمتد منحة مبادرة أشبال مصر الرقمية في العام الدراسي الواحد إلى 7 شهور (6 شهور خلال فترة الدراسة شهر خلال فترة الإجازة الصيفية، تنفيذ المنحة وفقاً للقواعد التي سوف يعلن عنها من إدارة المبادرة.

7- يتوجب على ولي الأمر إحضار الطالب / الطالبة في الأيام التي تتطلب التواجد في مراكز التدريب بكل محافظة، ويجوز لإدارة المبادرة إعادة توزيع المقررات التدريبية على المراحل الدراسية طبقا للمستجدات.

8- يحصل الطلاب على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفيد اجتياز المستوي التدريبي حسب كل سنة دراسية.

9- يجب على الطلاب المقيدين بالمنحة الالتزام بالحضور والمشاركة في كافة أنشطة المبادرة المعلن عنها سواه حضورياً أو افتراضياً بنسبة لا تقل عن 80%، وكذلك الالتزام بتطبيق كافة القواعد واللوائح الخاصة بالمبادرة حيث أن ذلك سيوثر على التقدير النهائي لكل سنة وقد يستتبع عدم الالتزام سحب المنحة.

10- لا يجوز للطالب تقديم طلب إيقاف القيد بالمنحة إلا في الحالات الطارئة التي تقبلها إدارة المبادرة، تقيم إدارة المبادرة حفلاً للتخرج حيث يتم عرض مشروعات الطلبة النهائية وتكريم الأوائل وتوزيع الجوائز المختلفة وذلك في الإجازة الصيفية من كل عام.