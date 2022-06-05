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تعرف على أماكن سداد رسوم حج القرعة لهذا العام

الأحد، 05 يونيو 2022 10:48 ص
تعرف على أماكن سداد رسوم حج القرعة لهذا العام بيت الله الحرام- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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خصصت وزارة الداخلية فروع البنوك الوطنية "الأهلى، مصر، القاهرة"، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى (مدفوعة حج القرعة"على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201"، لسداد رسوم حج القرعة، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م.

 

وأوضحت الداخلية، أنه يتم السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى: مبلغ (74500) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً تكلفة الحج وصك الهدى إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (19990) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً بإجمالى مبلغ (94490) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى.

 

ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.

 

وفى حالة الإعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لإتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.

 


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