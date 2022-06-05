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تعاون إسبانى مصرى فى البحث والابتكار التكنولوجى والأمن السيبرانى

الأحد، 05 يونيو 2022 03:08 م
تعاون إسبانى مصرى فى البحث والابتكار التكنولوجى والأمن السيبرانى القرية الذكية
كتبت: هناء أبو العز

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تقام فى القرية الذكية يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، فعاليات تنظمها المؤسسات المصرية والإسبانية المختصة فى مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجى مركز تطوير الصناعات التكنولوجية (سى دى تى إي)، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ITIDA وCDTI على الترتيب. 

 

وسيرافق الفعاليات وفود رجال الأعمال ممثلين عن الشركات من كلا البلدين، وستتناول الفعاليات التعاون الثنائى فى مجالات الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى والإلكترونيات.

 

كما سيُقام حفل استقبال فى مقر إقامة السفير الإسبانى بالقاهرة، يحضره جميع المشاركين فى الفعاليات بالإضافة إلى ضيوف آخرين، علما بأنه سيتم خلال زيارة الوفد الإسبانى التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم بين مصر وإسبانيا فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

 


مصر

اسبانيا

تفاهم

تكنولوجيا المعلومات

الامن السيبرانى


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