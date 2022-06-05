تحرير 71 محضر تموين متنوعا خلال حملات على الأسواق بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط بعدة حملات على الأسواقـ أسفرت عن ضبط 2 محضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، 2 محضر اتجار فى سلع مجهولة المصدر لا يوجد لها فواتير أو افراج جمركي دال على مصدرها، والتحفظ على "12 محبس مياه، 4 آله حاسبه بدون فواتير" تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط عدد محضر اتجار فى العاب ناريه محظور تداولها"صواريخ العاب"، عدد5محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى سجائر محلية الصنع.

عدد4 محضر بيع بازيد عن السعر المقرر سكر وارز والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط 5محضر لمناديب توزيع غاز لعدم الاعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، 4 محضر لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول

كما تم ضبط عدد 3مخبزانتاح خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة العجز، عدد 2عدم اعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابة، عدد2 تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين،

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش، وضبط 24محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 16محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية وبلغ إجمالي عدد المحاضر 71محضر .