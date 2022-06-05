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تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار والتسبب فى موت عامل بالإسكندرية

الأحد، 05 يونيو 2022 12:18 م
تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار والتسبب فى موت عامل بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الاسكندرية اسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، وتشريح جثة عامل لقي مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل عقار بمنطقة العامرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بوفاة شخص داخل حفرة اسفل عقار بشارع مخزن الانابيب، بمنطقة عبد القادر دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول الى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة بأحدى الغرف قطرها حوالى متر تقريبا وعمقها ٥ أمتار ووجود شخص جثة احد الأشخاص داخلها.

وكشفت التحريات ان صاحب المنزل أستعان  ب5 اشخاص للتنقيب عن الأثار أسفل العقار عن طريق الحفر، ويوم الحادث انهارت اجزاء من الحفرة على الشخص المتوفى وانهال عليه التراب اثناء قيامه بالحفر ما أدى لوفاته مختنقا.

تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة الاسعاف تحت تصرف النيابة العامة، والقى القبض على باقى المتهمين، وتم التحفظ على معدات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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