اليوم السابع
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تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه فى المرج

الأحد، 05 يونيو 2022 01:49 م
تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه فى المرج كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول) وذلك حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهمين.

 

 

 

 


الداخلية

حملات امنيه

حوادث اليوم

طلق ناري

سرقة توك توك


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