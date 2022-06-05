تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل زوجته فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته بـ6 طعنات مستخدما سكين مطبخ.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل الواقعة، حيث قتلت ربة منزل على يد زوجها الذى أنهى حياتها بـ 6 طعنات مستخدما سكين مطبخ، بمنطقة عرب غنيم، دائرة قسم شرطة حلوان.

وتبين أن الجانى يعانى من اهتزاز نفسى يسمى بـ"الوسواس القهرى" وسبق حجزه بإحدى المصحات العلاجية، ويذهب بكلمات غير مفهومة، وهلاوس وتخيل لأحداث ليس لها وجود.

وكانت منطقة عرب غنيم بغرب مدينة حلوان، قد شهدت واقعة مأساوية بعدما اقدم مهتز نفسيًا على ارتكاب جريمة قتل لزوجته، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين مطبخ، وبعدها نزل عاريًا إلى الشارع بركن الياسمين، إلا أن الأهالى سارعت بإبلاغ الشرطة التى تمكنت من ضبطه.

وتلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، بلاغًا من المقدم ابراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بقيام المدعو محمد عرفات، 27 سنة، حاصل على ليسانس الحقوق، ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم، بقتل زوجته وتدعى ناديه ع.ع.د، 20 سنة، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدمًا سلاح ابيض "سكينة مطبخ"، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد انتقلت لمحل البلاغ، لعمل تحرياتها التى أكدت كثرة المشاكل بين المجنى عليها والجانى، وتبين أن القتيلة حامل فى الشهر الخامس، وان القاتل بعد ارتكاب جريمته نزل عاريًا إلى الشارع وتشاجر مع الأهالى، وتم نقل جثمان القتيلة إلى مستشفى النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتقوم النيابة العامة الآن بمعاينة موقع الجريمة، واستكمال باقى الإجراءات.