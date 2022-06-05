تجديد حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين في العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذان دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وميزان حساس، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.