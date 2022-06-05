بوتين يستعرض مقطعا مصورا لتدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

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استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقطعا مصورا لتدمير أسلحة أمريكية تستخدمها القوات الأوكرانية.

وقال بوتين - في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم /الأحد/ - :"لقد أخبرتكم بالفعل عن المدافع الأمريكية (إم 777)، التي دمرناها في منطقة ليسيتشانسك، وأعرض عليكم هذا الفيديو كدليل".

وأضاف الرئيس الروسي: "اعتقد النازيون بسذاجة أنه إذا تم إبعاد مدافع الهاوتزر بعد القصف عن مرافق التخزين، فيمكن أن لا تصيبها طائراتنا بدون طيار.. في المرة القادمة، أيها النازيون، لن تضطروا إلى العمل عبثًا، حيث يتم حساب موقعكم من خلال حساب المسار الباليستي، والذي تم إجراؤه بواسطة مقاتلي وحدة القوات الخاصة في "أخمات" جنبًا إلى جنب مع الفيلق الثاني للجيش التابع للوجانسك"، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الضربات الدقيقة، وباتت خمس مدافع هاوتزر عيار 155 ملم وذخيرتها كومة معدنية عديمة الفائدة.