بابا الفاتيكان يدعو إلى التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب بأوكرانيا

أ ش أ

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، قادة الدول إلى السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال البابا - في كلمة ألقاها اليوم /الأحد/ أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "بينما يتواصل غضب الدمار والموت، وتنتشر المواقف المتضاربة، ما يتسبب في تأجيج تصعيد يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي للقادة الوطنيين: أرجوكم لا تدمروا الإنسانية".



وطالب البابا كافة الأطراف إلى إجراء مفاوضات حقيقية وملموسة من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل التوصل لحل مستدام، ودعا إلى احترام الحياة البشرية، ووقف التدمير المروع للمدن والقرى في كل مكان.