اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 13 قرية بمراكز بكفر الشيخ لإجراء الصيانة

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائى عن 13 قرية وتوابعهم بكفر الشيخ ودسوق وسيدى سالم وفوه وبيلا، اليوم الأحد، الموافق 5 يونيو 2022، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى دخول 9 شباس عمير، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الإبراهيمية بشمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل الملاحين وكوم النص، كما تم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الغنايمة بسيدى سالم، ويتأثر بعملية الفصل الغنايمة وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى السبايعة ببرج البرلس، ويتأثر بالفصل قرية السبايعة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى العرب بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل عزب العرب وأصلح العقايده، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى القنى بمطوبس لزرع الأعمدة بعزبة عمرو والقنى.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى إسحاقة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية إسحاقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الشونة بشمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل جزء من قرية شباس الشهداء.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى سويلم بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرية سويلم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى العالمية ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار عن مغذى شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.