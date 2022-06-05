اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 07:05 ص
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اليوم.. طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه والحديث

الأحد، 05 يونيو 2022 07:00 ص
اليوم.. طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه والحديث ثانوية أزهرية - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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يؤدى اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى الفقه والحديث. 
 
جدير بالذكر، أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري. 
 
اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين. 
 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانويه الازهريه


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