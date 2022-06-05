اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المستشار النمساوى: نريد أوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديا

الأحد، 05 يونيو 2022 07:35 م
المستشار النمساوى: نريد أوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديا المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الأحد إلى سرعة ضم أوكرانيا ومولدوفا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 


وقال نيهمر -في تصريح- إنه يمكن ضم البلدين مبدئيًا الى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مضيفًا: "كلنا نريد أوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديًا.. وأوكرانيا تقاتل حاليًا من أجل بقائها السياسي والإقليمي.. كل جهودنا تهدف في المقام الأول إلى إنهاء الحرب الروسية وفي مثل هذه المرحلة، لا يمكن أن يكون الانضمام السريع الكامل إلى الاتحاد قضية صعبة على أي حال".


وأوضح المستشار أنه يجب تطبيق نفس المعايير التي سيتم تطبيقها على البلدان المتقدمة الأخرى لعضوية الاتحاد الأوروبي من دول غرب البلقان. 


وأكد نيهمر أنه علينا إنشاء منطقة تحضيرية أوروبية تجعل من الممكن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة بخطوة والتكيف بشكل أفضل وأفضل مع المعايير الأوروبية.


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