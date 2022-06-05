"القومي للمرأة" يدشن حملة الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة فى جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلق برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير الماضي، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتور أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عبدالرازق، دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معركة الدولة الأساسية الآن هي نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالمرأة، تأكيدا لأهمية دور الأم المصرية، لكونها محور مهم في التنمية على مختلف الأصعدة.

ووجه رئيس الجامعة التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيراً إلى دور المجلس في المشاركة الفعالة لتنفيذ أهداف الدولة المصرية.

وأضاف دسوقي أن قضية "لم الشمل" تعد أحد القضايا المحورية التي تهم المجتمع المصري ، مشيداً بحملات المجلس القومي للمرأة وخصوصا طرق الأبواب و تقديم الدعم والمساندة، مشيدا بالحملة وأهميتها مؤكدا على تقديم الجامعة لكل أوجه الدعم لها في سبيل تحقيق أهدافها.

وأضاف الشيخان إبراهيم كمال، وعبد الحميد متولي، عضوا المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التنمية الأسرية من أهم القضايا التي يوليها الأزهر الشريف عناية خاصة، حيث قام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتأسيس وإنشاء وحدة "لم الشمل" للأسر والتي تعمل في اتجاهين أساسيين أولهما اتجاه توعوي بأهمية لم الشمل وآخر ميداني من خلال تنفيذ برامج التنمية الأسرية لتكوين أسرة هادئة مستقرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقدمت الدكتور أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ الشكر والتقدير للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والذي لا يتوانى في تقديم كل الدعم للمجلس، ولأنشطته في المحافظة، والمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات كافة .

وأوضحت شاكر، أن الهدف من البرنامج تنمية الأسرة المصرية، وإرشاد المقبلين على الزواج، وتستهدف الحملة طلاب الجامعة، والعاملين بالمديريات والمواطنين الموجودين بالقرى، خصوصا قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجتها، و تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والعمل على التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية .

جاء ذلك بحضور ممثل المجلس القومي للمرأة بالقاهرة المحامي أبانوب ناصف، ونورهان أحمد والمحامية هبة الكيلاني، ومن فرع كفر الشيخ زينب بسيوني ورباب أبو الديار وشاهندا كمال.