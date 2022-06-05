القبض على متسول في الجيزة جمع 6 ملايين جنيه "أون لاين" بزعم إصابته بأمراض

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال بأسلوب انتحال الصفة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بانتحال صفة وادعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال، من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكترونى يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات، حيث يقوم بتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وكذا ادعاء مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقى تبرعات، حيث تبين أن حجم تعاملاته المالية بلغت حـــوالى ( 6 ) ملايين جنيه قــام بالاستيلاء عليها من ضحاياه.

عقب تقنيين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبطه، وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية - 17 شهادة طبية "مزورة" بإسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" ) بالإضافة إلى ضبط (5 هواتف محمولة وبفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم - جهاز لاب توب تبين أنه محمل "ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المؤثم المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.