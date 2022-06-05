القبض على عصابة تسرق الدراجات النارية بأسلوب المغافلة في دمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بدمياط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من محيط بحيرة المنزلة بنطاق مركز شرطة فارسكور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 سلاح أبيض "مطواة"- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدرى "الشابو، هيروين" مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم عدد (28) واقعة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (فارسكور- دمياط - ثان دمياط - دمياط الجديدة) وأرشدوا عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.