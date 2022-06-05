القابضة للمطارات: تنفيذ مشروعات جديدة بالمطارات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة

كتبت رحاب نبيل

صرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات، بأن دمج البعد البيئي مع المطارات المصرية يقع ضمن أولويات وزارة الطيران وفق خطة الشركة القابضة للعمل على مطارات أكثر استدامة وفق خطة مصر 2030، حيث شهد مطاري شرم الشيخ والغردقة حملات الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية خاصة أن فوائد دمج البعد البيئي في قطاع الطيران المدني يشمل خفض الانبعاثات.

واضاف محروس، أن مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية شهد أيضاً تنفيذ مشروع أول مبنى صديق للبيئة وهو أول مشروعات منظومة المطارات المصرية صديقة البيئة الذي يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية لوجود استراتيجيات مدروسة، لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية، ونظام التكييف VRV. مما يؤدي لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، حيث يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية و من المقرر تركيبها في المبنى الجديد وفقا لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا.

و في مطار القاهرة تم وضع خطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، ليكون مطار القاهرة الدولي نموذجاً استرشاديا في دمج تحسين كفاءة الطاقة مع الطاقات المتجددة، بالإضافة الي توقيع بروتوكول للطاقة الشمسية مع مركز تحديث الصناعة ووزارتي الصناعة و البيئة ، كما تم اجراء دراسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ووزارة البيئة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة الي التوسع في استخدام الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED التي توفر استهلاك الطاقة في مقر الشركة القابضة و شركة تكنولوجيا معلومات الطيران و الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية و مراعاة البعد البيئي عند تحديد مسارات الطائرات واستخدامات الأراضي حول المطارات و إعداد سجل بيئي للمطارات المصرية يتضمن قياسات الضوضاء وعمل خطوط كونتورية للضوضاء حول المطارات.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن الدولة أيضاً تقوم بالإعداد لاستقبال الدورة 27 من مؤتمر الأطراف الإتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ cop 27 خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ.

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، احتفالية بمطار القاهرة تم فيها توزيع الورود والمنشورات التوضيحية علي الركاب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، كما نظمت الشركة المصرية للمطارات احتفالية بمقر الشركة شملت ندوة تعريفية للعاملين وتوزيع المنشورات التوضيحية.