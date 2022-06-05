القابضة للمطارات تنظم دورة تدريبية للعاملين بعنوان "مهارات التفكير الابتكاري"

كتبت رحاب نبيل

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للمطارات، تحت ‏إشراف قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، دورة تدريبية بعنوان "مهارات ‏التفكير الابتكاري"، والتي تستهدف تعزيز أنماط التفكير الإبداعي، ومهارات التفكير خارج ‏الصندوق للتعامل مع المشكلات المختلفة في العمل وإيجاد الحلول غير التقليدية، وذلك بتناول ‏الأصول العلمية لمفهوم التفكير الابتكاري، مع التدريب على أمثلة وتمارين عملية حول هذا ‏المفهوم‎.‎

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية بالحرص على تنمية المهارات المختلفة للعاملين ورفع ‏معدلات الكفاءة والإنتاجية في العمل.

تم عقد الدورة بمقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مدار ثلاثة أيام، وقام ‏بإعداد وتقديم المادة العلمية الدكتورة مروة علي هيبة أخصائي الموارد البشرية بالشركة، ‏وحضر الدورة عدد من العاملين بمختلف القطاعات والإدارات.