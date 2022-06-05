القابضة للمطارات تنظم دورة تدريبية للعاملين بعنوان "مهارات التفكير الابتكاري"

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للمطارات، تحت إشراف قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التفكير الابتكاري"، والتي تستهدف تعزيز أنماط التفكير الإبداعي، ومهارات التفكير خارج الصندوق للتعامل مع المشكلات المختلفة في العمل وإيجاد الحلول غير التقليدية، وذلك بتناول الأصول العلمية لمفهوم التفكير الابتكاري، مع التدريب على أمثلة وتمارين عملية حول هذا المفهوم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالحرص على تنمية المهارات المختلفة للعاملين ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية في العمل.
تم عقد الدورة بمقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مدار ثلاثة أيام، وقام بإعداد وتقديم المادة العلمية الدكتورة مروة علي هيبة أخصائي الموارد البشرية بالشركة، وحضر الدورة عدد من العاملين بمختلف القطاعات والإدارات.
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