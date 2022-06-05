الطاقة الذرية تحتفل بتسلم اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمى

كتبت ــ رحمة رمضان

احتفلت هيئة الطاقة الذرية اليوم، بتسلم اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية لشهادة اعتمادها كأول جهة علمية معتمدة في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، أن الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى ENREC تم إنشاؤها منذ عام 2008 كمنظمة غير حكومية (غير هادفة للربح ) تتبع الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، وهي تهدف إلى التنسيق بين لجان اخلاقيات البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية وقامت الشبكة منذ إنشائها بتسجيل حوالي 75 لجنة لأخلاقيات البحث العلمى من مختلف الكليات و المعاهد البحثية، وتعتبر لجنة اخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بالطاقة الذرية أول جهة علمية يتم اعتمادها في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

و حضر الاحتفالية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، و الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الاشعاع، و الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي، والدكتور محمود محمد أحمد محمود رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز.

وقام الدكتور علاء الدين إسماعيل رئيس الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، بتقديم شهادة اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بالطاقة الذرية كأول جهة علمية معتمدة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

وخلال الاحتفالية، قدم الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة درع المركز لرئيس الشبكة تقديراً وعرفاناً بالدعم الذي تقدمه الشبكة للجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.